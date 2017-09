‘Tot de 1-0 hadden wij juist recht op de 0-1’

Weer zaten de spelers van NAC na afloop met gebogen kopjes in de kleedkamer. Maar dit keer ook met het gevoel dat er veel meer te halen was geweest in Alkmaar dan de uiteindelijk 2-1-nederlaag.

,,Voor rust hadden we al kunnen scoren”, verzuchtte middenvelder Mounir El Allouchi. ,,Kort na rust waren we er helemaal dicht bij met een schot van Rai Vloet. Zo zie je dat wij iedere week toch weer die kansen krijgen. Ook in een lastig uitduel als hier bij AZ.”

Dat het desondanks vanaf de tribune leek dat AZ weinig in te brengen had in de eerste 55 minuten, was volgens El Allouchi de verdienste van NAC. ,,We stonden goed en we stonden compact. AZ kon er niet doorheen spelen. Het had veel balbezit, maar meer dan wat speldenprikjes leverde het niet op.”

En toen ging het dus toch weer mis. El Allouchi schudt het hoofd. ,,AZ scoort uit wat niet eens een kans was. De 2-0 eigenlijk net zo. Een geblokkeerd schot en een bal die er overheen vliegt.”

Dat AZ daarna pas echt lekker ging draaien, vond de Roosendaler niet vreemd. ,,Zij kregen vleugels en dan ga je vanzelf beter en gemakkelijker spelen.”

Ook verdediger Menno Koch had vlak voor de 1-0 het gevoel dat er meer te halen viel dan een gelijkspel. Sterker nog: ,,Wij hadden op dat moment recht op de 0-1. Omdat wij de betere kansen kregen en de betere aanvallen hadden.” Dat vervolgens de 2-0 leek aan te komen als een mokerslag kon Koch ergens wel begrijpen. ,,Voor een aantal jongens wordt het daarna extra zwaar, terwijl het al een zware wedstrijd is geweest. We moeten er van leren dat we dergelijke zware momenten niet laten inwerken op ons spel.”