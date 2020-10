Toptransfer Bergenaar Idrissi levert NAC en vooral RKSV Halsteren welkom extraatje op

Bergenaar Idrissi voor 12 miljoen euro van AZ naar Sevilla

9:58 Oussama Idrissi verruilt AZ in voor Sevilla. De Alkmaarders bereikten gisteren een akkoord met de Spaanse Europa League-winnaar van wie technisch directeur Monchi al een tijd gecharmeerd is van de buitenspeler uit Bergen op Zoom, zo bevestigen bronnen bij AZ. Met de transfer is een bedrag van ongeveer twaalf miljoen euro gemoeid. In Andalusië wordt hij teamgenoot van Bredanaar Nemanja Gudelj.