Topscorer NAC naar Franse eerste divisie

Vorig seizoen werd Ambrose met tien doelpunten (vier penalty's) in dertig wedstrijden nog clubtopscorer van NAC, daarnaast noteerde hij vijf assists. In het Noord-Franse Lens, op ruim tweehonderd kilometer rijden van Breda, wil Ambrose nu ook naam maken in zijn geboorteland dat hij op zijn zestiende verliet voor Manchester City.

Met een begroting van meer dan veertig miljoen euro en een stadion dat ruim 38.000 toeschouwers kan herbergen, is Lens bepaald geen kleine club in Frankrijk. Promotie naar Ligue 1, waaruit het in 2015 degradeerde, is de doelstelling dit seizoen.

Een terugkeer naar NAC was nooit een optie voor Ambrose die de afgelopen weken met tal van Europese clubs in verband werd gebracht. In de Franse eerste divisie (Ligue 2) heeft de spits met RC Lens een nieuwe uitdaging gevonden.