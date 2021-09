Topschutter Seuntjens doet oproep aan NAC-supporters: ‘Ik hoop dat Breda vanaf minuut één achter ons staat’

Bilate luistert naar adviezen Lurling: ‘Vol Rat Verlegh Stadion voornaams­te reden dat ik hier ben gekomen’

9:45 Hij is inmiddels bezig aan zijn tweede seizoen als speler van NAC, maar Mario Bilate maakt vrijdagavond voor het eerst kennis met een - goed - gevuld Rat Verlegh Stadion. De aanvalsleider moest als een komeet revalideren en is nog niet op volle sterkte, maar start normaal gesproken in de basiself tegen FC Emmen.