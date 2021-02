‘Ton wordt een technisch directeur die in de blubber langs het veld staat’

Officieel: Ton Lokhoff tekent bij NAC contract tot medio 2024

15 februari De man die in 1969 als negenjarige in de jeugd van NAC werd opgenomen en nadien een glansrijke voetbalcarrière tegemoet ging, keert als zestiger terug in Breda om zijn grote liefde te helpen als technisch directeur. NAC heeft maandagmiddag officieel bekendgemaakt dat Ton Lokhoff een driejarig contract tekent tot de medio 2024.