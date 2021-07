Toegezongen Seuntjens straalt bij gedachte aan vol Rat Verlegh Stadion: ‘Dit voelde al lekker, dat ga ik niet ontkennen’

NAC-aanvoerder Dion Malone start Gold Cup met nederlaag

13 juli De openingswedstrijd van Suriname in de strijd om de Gold Cup is voor Dion Malone op een flinke domper uitgelopen. Maandagnacht werd in het Amerikaanse Orlando met 2-0 verloren van Jamaica waardoor een vroege uitschakeling voor de ambitieuze Surinamers niet ondenkbeeldig is.