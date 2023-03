Toegezongen Martina blij met waardering bij NAC: ‘Ik ben een leider met of zonder band’

Handvol voormalig NAC-spe­lers in het vizier van (Jong) Oranje

Jan Paul van Hecke (22) staat met één been in de halve finale van de roemruchte FA Cup. Bart Verbruggen (20) schreef recent Europese voetbalgeschiedenis. De eerste heeft een nominatie op zak voor de voorselectie van Jong Oranje, de tweede voor het grote Oranje. Over twee weken (17 maart) horen ze of ze ook deel uitmaken van de definitieve lijst.