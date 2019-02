Tim Gilissen vertrekt bij NAC en wordt technisch manager bij Heracles Almelo

Voorbeeldfunctie

Gilissen voetbalde zeven jaar in Breda. Nadat hij in 2014 op 32-jarige leeftijd zijn profcarrière beëindigde, was hij korte tijd drie dagen in de week in dienst van de KNVB voor de stichting ‘Meer dan Voetbal’ met als doel de maatschappelijke kracht van het voetbal in te zetten in de maatschappij. Een functie die voortvloeide uit het gegeven dat hij in 2012 was uitgeroepen tot ‘Maatschappelijk Speler van het Jaar’. Gilissen werd destijds een voorbeeldfunctie genoemd en een rolmodel voor de jeugd.