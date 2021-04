Tijdstip van NAC - Excelsior weer gewijzigd, duel daardoor live te zien op ESPN

‘We hebben allesbehal­ve strijd en passie laten zien’

6 april ,,Het is niet dat we dicht bij de zestien komen en een keer schieten. We hebben gewoon niks gecreëerd.” Nick Olij kan er met zijn hoofd niet bij dat NAC verstek laat gaan op een belangrijke afspraak als die van Go Ahead Eagles. ,,We hebben allesbehalve strijd en passie laten zien.”