Tevreden Vreven ziet een 'dominant en volwassen' NAC

Kortom, een tevreden man die na weken van complimenten, maar geen driepunters eindelijk de eerste overwinning van dit seizoen kon begroeten. Dat voelde als een soort van bevrijding na een punt uit vier wedstrijden. ,,Met name de eerste helft hebben we dominant gespeeld. We waren heel goed in de counterpressing en recupereerden onmiddellijk de ballen.”

Stappen voorwaarts

De Belg zag ook dat zijn elftal het na rust moeilijk had met FC Groningen dat met het inbrengen van de behendige aanvaller Juninho Bacuna aan creativiteit won. ,,Zij stapten over op een ander systeem en gingen met drie spitsen spelen. Dan zie je dat we een jong team hebben dat aan het zoeken is. Daarna hebben we het goed opgepakt en zijn met twee goede counters op 2-0 gekomen om vervolgens te makkelijk een doelpunt tegen te krijgen. Jammer dat we de wedstrijd daarna niet op slot konden gooien, want daar hebben we wel de kansen voor gehad."