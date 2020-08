Tevreden Steijn ziet goede generale van NAC: ‘Maar hoop dat er voorin nog wat bij komt’

,,Het is duidelijk dat we nog wat zoeken, ja. Met name voorin”, bevestigt Steijn die gedachte. ,,We zijn heel druk bezig met spelers. We hebben een lijstje spelers die in belangstelling staan van meerdere clubs. Maar ik wacht liever een week, dan dat ik doorschakel naar een tweede keuze. Ik weet namelijk dat ik een uitstekende groep heb.”

Het duel met Sparta stemde de Hagenaar tot tevredenheid. NAC toonde weerbaarheid na een achterstand en kon zelfs nog bijna de volle buit pakken. Steijn zag diverse punten terug waar op getraind was. ,,Er had vandaag meer ingezeten. We zijn met een bepaald systeem bezig. Dat bespreken we met spelers en we laten beelden zien. Door het wegvallen van de oefenduels met FC Dordrecht en ADO Den Haag hebben we alleen wat meer tijd nodig gehad het er in te slijpen.”

,,Vandaag zag ik de manier van voetballen die we voor ogen hebben. Op het einde van de wedstrijd schakelden we zelfs over naar een systeem met vier spitsen, omdat het onze insteek is: elke wedstrijd spelen om te winnen.”

Start mét Van Hecke

Steijn staat te popelen om de competitie aan te vangen. De oefenmeester acht zijn ploeg klaar voor de start. ,,Het was een turbulent half jaar. De sfeer en het publiek, waarom ik voor NAC koos, is zaterdag even minder, maar ik hoop dat iedereen vooral gezond blijft. Ik heb zin de competitie te beginnen.”

Dat zal - als het aan de trainer ligt - met felbegeerde Jan Paul van Hecke zijn. ,,Afgelopen week hoorde ik van Mattijs Manders (algemeen directeur, red.) dat hij dichtbij een transfer was, maar er lijkt een andere situatie te ontstaan. Ik stelde hem vandaag ook op, omdat ik de kans héél groot acht dat hij volgende week ook voor ons speelt.”