Tevreden Steijn: ‘Na die zware periode waren we toe aan fatsoenlijk voetbal, goals en een overwinning’

,,Het werd tijd voor fatsoenlijk voetbal, doelpunten en een overwinning. Dat hebben we vandaag gedaan”, vertelde een tevreden Steijn. Aan de negatieve reeks van drie competitienederlagen op rij kwam in Maastricht (1-4) een eind. ,,We zijn realistisch met die periode om gegaan. Het was namelijk heel verklaarbaar. Het was gekker geweest als we drie keer hadden verloren en er was niks aan de hand. Nu was de oorzaak duidelijk: corona, de naweeën daarvan en het drukke schema. Dan is het makkelijker om dat af te sluiten.”

Vorige week tegen NEC was NAC nog verre van fit. Tegen MVV zag het er al beter uit. ,,Vorige week hebben we er nog last van gehad, deze week hebben we goed getraind en dat zie je terug. We zijn fitter, maar zijn er nog niet. Immers en Haye kon ik eerder naar de kant halen, dan zie je dat de balans minder wordt. Rösler heeft het volgehouden, maar had het zwaar.”

Net op tijd heeft NAC zijn draai weer gevonden. Woensdag wacht alweer de in te halen topper tegen De Graafschap. ,,De voorbereiding is goed verlopen, de eerste wedstrijden gingen hartstikke goed en toen kwam een ongelooflijke tegenslag. Daar hebben we ons uit geknokt. Nu kijken we naar de toekomst. We zijn dichter naar elkaar gegroeid, we zijn fysiek sterker en we hebben plezier gehad deze week. We zijn klaar voor de volgende week.”

Volledig scherm Maurice Steijn © BSR Agency