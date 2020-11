Terugkeer veelzijdige Rutten is goed nieuws voor NAC

,,Moreno zou kunnen spelen”, zegt Maurice Steijn. Het Bossche verlengstuk van de NAC-trainer kan Jethro Mashart aflossen als linksback, hoewel Steijn meerdere opties heeft met Rutten. ,,Hij kan op vier posities spelen. In de voorbereiding heeft hij het op het middenveld ook prima gedaan. Een verbindingsspeler, een ervaren jongen die weet wat er te koop is en belangrijk is in het coachen.”

Kaj de Rooij en Nacho Monsalve sluiten zo goed als zeker volgende week bij de groep aan richting FC Dordrecht (thuis). Wanneer DJ Buffonge terugkeert, is in nevelen gehuld. De vleugelaanvaller heeft een dag voor het treffen met FC Eindhoven een tik op de knie gehad, die blessure is in de warming-up verergerd. Ook afwezig in Oss zijn Steijns assistent Hans Visser en Edwin de Graaf omdat ze mogelijk in aanraking zijn geweest met mensen die besmet zijn met het coronavirus. ,,Ze zijn gelukkig wel negatief getest.”

Zes punten

De thuisquarantaine van Visser en De Graaf geeft eens te meer aan dat NAC niet alleen te maken heeft met Cambuur, FC Volendam of pakweg TOP Oss, maar dat het in Covid-19 een niet te onderschatten opponent heeft. ,,Door corona hebben we veel punten verloren, ik denk dat wij zonder corona zes of zeven punten meer hadden gehaald. Tegen de vier topploegen (Cambuur, De Graafschap, Almere City en NEC, red.) hebben we door omstandigheden verloren.”

Gevraagd naar TOP Oss en trainer Klaas Wels, sinds maart 2017 aan het roer in Oost-Brabant, spreekt Steijn zijn waardering uit over zijn collega. ,,Dit Oss doet het gewoon goed. Vorige week nog 1-1 tegen Volendam vanuit een goede organisatie. Ik heb respect voor Klaas, hij speelt realistisch voetbal naar de mogelijkheden van zijn team.”

Toch neemt NAC met niets minder genoegen dan twee overwinningen tegen TOP Oss en volgende week FC Dordrecht. ,,Als wij qua mentaliteit en arbeidsethos hetzelfde opbrengen als in Eindhoven en Maastricht moeten wij de komende twee duels zes punten halen. En dat zeg ik met alle respect voor TOP Oss en Dordrecht.”

Mogelijke opstelling

Olij; Schouten, Rösler, Riera, Rutten; Malone, Haye, Immers; Venema, Bilate en El Allouchi.