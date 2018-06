Terugkeer geliefde Manu García niet aan de orde

De kleine grote man die met zijn dribbels de harten sneller deed kloppen in Breda, keert niet terug bij NAC. Hoezeer iedereen binnen en rondom de Bredase club dat ook zou willen, voorlopig zit een hereniging met Manu García er niet in.

Zoals de zaken er op dit moment voorstaan, meldt de Spaanse middenvelder zich op maandag 9 juli in Manchester voor de eerste training van de Engelse landskampioen. Dat zeggen direct betrokkenen. Op de achtergrond is er belangstelling van Spaanse, Engelse en Franse clubs. Ook in de eredivisie kan de 20-jarige García op interesse rekenen.

Hoop

De in Breda enorm geliefde García twitterde dinsdagavond laat een video met daarin een aantal van zijn hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Daarbij plaatste hij de tekst: 'Missing the football feeling'. Daarmee voedde hij de hoop dat een terugkeer bij NAC aanstaande zou zijn. Zijn bericht op social media was echter ingegeven door heimwee naar zijn tijd in Breda en het verlangen naar de start van het nieuwe seizoen.