Teruggekeerde Kali schrikt van corona-impact NAC: ‘We doen er alles aan, dit is verschrikkelijk’

Door het afhaken van Moreno Rutten in de warming-up was de weg voor de rentree van Kali plots vrij. ,,Ik zag aan het einde van de week al dat ik wel eens kon gaan spelen. Met de groep heb ik de trainingen vol mee kunnen doen en daarnaast heb ik voor mezelf getraind.”

,,De trainers geloven in mij en gaven me de kans. Dat waardeer ik”, schetst Kali zijn situatie. Zijn rentree moet als een nieuw begin inluiden. ,,Ik heb er hard voor gewerkt hier weer te staan. En daar ben ik blij mee. Hopelijk sluit ik nu een hoofdstuk af. Maar niemand is blij als je met 4-0 verliest.”

Want ondanks zijn terugkeer, is Kali hevig teleurgesteld na de verloren topper. ,,We moesten door alle afwezigen veel schuiven, terwijl we een ploeg troffen die goed ingespeeld was. De eerste helft zaten we nog aardig in de wedstrijd en creëerden zelfs wat kansen. Maar zij waren veel sterker, hadden beter veldspel en kregen meer kansen.”

Onzekerheid bij gedachte aan nieuwe tests

,,Morgen weer testen.” De onzekerheid sluipt in de ogen van de ervaren linkspoot. ,,En dan afwachten wat de uitslagen donderdag weer zijn. Verschrikkelijk. We doen er alles aan zo veilig mogelijk op Zundert te kunnen werken. Maar het is leven met de dag. Hier moeten we het mee doen de komende weken.”

We weten nu dat het zo kan lopen, maar over twee dagen moet het wel anders”, sluit Kali zijn betoog af. ,,Voor vrijdag weten we nog niet hoe en wat. De meeste jongens die nu speelden, hebben weinig wedstrijdritme. Laten we daar profijt uit halen voor de rest van het seizoen.”