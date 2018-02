Ten Rouwelaar over Bertrams: 'De volgende keer laat hij 'm wél lopen'

Ten Rouwelaar was steun en toeverlaat voor Bertrams. ,,Ik mocht in die tijd nog geen oefenwedstrijd spelen", geeft Bertams de impact van een schorsing van zes wedstrijden in de winterperiode aan. Jelle gaf daarom aan dat ik op de training ieder partijtje moest benaderen als een wedstrijd."

Schuldgevoel

Hoe loods je een 25-jarige betrekkelijk onervaren keeper mentaal door zo’n periode waarin hij waarschijnlijk ook nog met een schuldgevoel zit? ,,Voor de mentale begeleiding is uiteindelijk weinig tijd", zegt Ten Rouwelaar. ,,De volgende keer laat hij een doorgebroken speler lopen als de wedstrijd al gespeeld is. Dat hij het nu niet deed, is normaal voor een onervaren keeper. Ik heb zelf ook dingen gedaan, die ik daarna nooit meer deed."

Gok

Is NAC nu eindelijk in rustiger vaarwater gekomen als het gaat om de positie onder de lat? ,,We hebben onszelf in een onrustige fase gebracht door al zo snel van keeper te wisselen. We moeten er echter ook weer niet al te spastisch mee omgaan. We willen graag een stabiele nummer één hebben. Iemand ook die rust geeft aan het elftal. Op dit moment voldoet Nigel daar volgens ons aan. En hopelijk blijft hij de komende elf wedstrijden de stabiele factor die we nodig hebben."