Teleurgestelde Mitchell te Vrede: ‘We maken het onszelf moeilijk’

NAC speelde wel gelijk, maar directe concurrent De Graafschap pakte in de wedstrijd tegen PEC Zwolle de volle buit. En dus schieten de Bredanaars met dat puntje niet veel op. ,,Nee met een punt kun je op het moment helemaal niks", is ook Te Vrede duidelijk. ,,Maar ook al had De Graafschap niet gewonnen, dan was ik nog helemaal niet blij geweest met een punt want er had meer ingezeten.”