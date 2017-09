Tegenslag komt bij NAC in tweevoud

NAC gaat bij AZ na rust alsnog onderuit: 2-1

11:08 Met Mark Birighitti als nieuwe doelman onder de lat liep NAC bij AZ tegen de derde nederlaag van het seizoen op. Dankzij treffers van Helmer en Til sloegen de Alkmaarders na rust toe op een moment dat er voor NAC in het AFAS Stadion meer te halen leek dan een gelijkspel. In de slotfase schoot invaller Giovanni Korte een gekeerde strafschop van Thierry Ambrose binnen: 2-1. Een gehaast NAC kon de nederlaag daarna echter niet meer afwenden. Een nederlaag die niet nodig was geweest als NAC in de tweede helft de lijn had doorgetrokken van voor de rust. AZ had daarin veel balbezit, maar het kreeg van bezoekers weinig ruimte om snelheid in het spel te brengen. Het enige gevaar voor de Bredanaars kwam van de voet van nieuwkomer Birighitti die al in de zevende minuut bij zijn eerste balcontact finaal over een terugspeelbal maaide. Wout Weghorst raapte de bal op, waarna de Australiër zich herstelde. NAC kreeg zelfs de betere kansen. Rai Vloet schoot en hoekschop van Angelino hard over en Paolo Fernandes vond het zijnet. Het sfeerloze publiek was er even nog stiller van dan het al was. Van de windkracht 5 in Noord-Holland was in het stadion in ieder geval weinig te merken. Zo gezapig zocht AZ steeds de aanval.