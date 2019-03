Technisch manager Van den Abbeele wil bij NAC naar een stevige kern van 25 spelers

Technisch manager Tom van den Abbeele (39) blijft ondanks de acht punten achterstand op de nummer zeventien optimistisch over lijfsbehoud in de eredivisie. ,,Ondanks dat NAC laatste staat, is het mijn taak om een goede structuur neer te zetten. Op korte termijn is het doel om op het hoogste niveau te blijven. Dat is geen sinecure. We gaan er in ieder geval een sterke stevige kern samenstellen. Met 25 spelers (NAC heeft meer dan 30 contractspelers, red.) met iets meer kwaliteit dan erop heden is. Ofwel voor promotie in de eerste divisie ofwel in de middenmoot van de eredivisie. Nationaliteit maakt niet veel uit. Niet uitsluitend Nederland en België, spelers uit de hele EU. Bedoeling is om jonge mensen te integreren, dat is niet makkelijk.”