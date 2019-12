Technisch directeur Van Den Abbeele: ‘Deze NAC-selectie heeft heel veel kwaliteit’

Bekerduel NAC - PSV op 23 januari, Go Ahead Eagles - NAC verplaatst naar zondag 26 januari

23 december De achtste finale in de KNVB-beker tussen NAC en PSV wordt donderdag 23 januari gespeeld. De aftrap van de wedstrijd om een plek bij de laatste acht in het bekertoernooi is om 20.45 uur in het Rat Verlegh Stadion.