Teamfoto NAC zonder de broers Ilic en Kudimbana en met Kali

Voor de Ilic broers geldt dat zij geen oefenwedstrijden mogen spelen én niet op de officiële teamfoto kunnen totdat ze in het bezit zijn van een werkvergunning om als Servische ingezeten in Nederland arbeid te verrichten. Boris Kudimbana staat op het punt om een contract te tekenen, de gesprekken tussen de Belgische spits en de Bredase clubleiding bevinden zich in de afrondende fase. Het lijkt erop dat na het weekend witte rook uit de NAC-schoorsteen komt, net te laat voor Kudimbana om op de foto te gaan.

Damen en Kapuadi

Grad Damen ontbrak eveneens op de fotopersdag, omdat hij de status van proefspeler heeft. Verder ook geen Steve Kapuadi. De Fransman viel in tegen Kortrijk, had een basisplaats in het duel met Lokeren, maar is afhankelijk van AA Gent dat een fikse opleidingsvergoeding verlangt van NAC voor de twee jaar dat hij bij de Belgen in het beloftenteam heeft gespeeld. De verdediger valt daarom in de categorie proefspeler.