Te Vrede steunt Van der Gaag na nieuwe deceptie NAC: 'Niet de fout van de trainer'

Ondanks de povere resultaten van NAC houdt Te Vrede het volste vertrouwen in trainer Mitchell van der Gaag. ,,We geloven in hem. We hebben elke week een goed strijdplan, we weten wat we moeten doen. Elke keer beginnen we goed, maar krijgen we van die slappe goals tegen. Maar we blijven bij elkaar en gaan het met z’n allen doen. Het is niet de fout van de trainer, we zijn een geheel."