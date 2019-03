Te Vrede over dubieuze treffer Vitesse: ‘Je ziet overduidelijk dat het buitenspel is’

,,Het feit dat jullie (analisten, red.) het wel zien en de VAR niet, dat is vervelend”, zei de spits tegenover FOX Sports, terwijl hij meekeek naar de beelden. ,,Je ziet het overduidelijk, of er nou een lijn staat of niet. Dat is frustrerend. Het is heel vervelend, vooral in de situatie waarin wij nu zitten.”

De aanvoerder was niet te spreken over het spel van NAC. ,,In de rust is gezegd dat we ons koppie er bij moesten houden. Niet inzakken. Maar in principe heb ik vandaag geen voetbal gezien. Je weet dat je een lastige wedstrijd tegemoet gaat tegen Vitesse, maar als je met 0-1 de rust in gaat, moet je brutaal zijn en door gaan. Dat is niet het geval geweest”, baalde hij.

,,Je weet dat je er als spits staat om doelpunten te maken. Als je in de top speelt, moet je doelpunten maken om kampioen te worden, in onze situatie moet ik ze maken om er in te blijven. De druk is hoog, dat is niet anders. Maar ik moet wel voeding krijgen. Het team moet je ook helpen”, zei hij over de druk die er op zijn schouders rust als een van de weinige doelpuntenmakers van NAC.