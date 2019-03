Te Vrede geeft alles voor NAC: ‘Zodat ik later niet kan zeggen: had ik maar dit en had ik maar dat gedaan’

Tot en met vandaag (de uitwedstrijd tegen PSV) heeft NAC een vervelend programma, zegt Te Vrede. Toch weigert hij op voorhand op de knieën te gaan voor PSV, de koploper die de hekkensluiter vanavond ontvangt. ,,Misschien dat mensen mij voor gek verklaren, maar ik ga naar PSV om te winnen. Anders kan je net zo goed niet komen opdagen en de punten cadeau geven", stelt de aanvaller. ,,Ajax zit achter ze aan, voor hen is het ook een stressvolle periode. De hoop is gericht op de laatste tien wedstrijden. Het programma is gunstig voor ons met ploegen waartegen we de punten kunnen pakken. Het kan nog steeds en ik zal er alles doen, zodat ik later niet kan zeggen: had ik maar dit en had ik maar dat gedaan."

Nadenken

Over zijn toekomst kan hij weinig zeggen, omdat NAC hem nog altijd geen voorstel heeft gedaan om zijn aflopende contract te verlengen. ,,Zolang ik niks hoor van NAC, kan ik er niet over praten. Ik accepteer dat het lastig is voor de club. Het is zoals het is. Als er niets is besproken, kan ik er niet over nadenken. Dat heeft geen zin. Ik moet alleen mijn uiterste best doen. Wel of niet blijven; dat zijn allemaal speculaties. Het is niet van toepassing nu, want er is nog niet met mij gesproken over wat dan ook.”