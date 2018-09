Te Vrede baalt na nederlaag in Rotterdam: 'Op dit moment niet goed genoeg'

Van Leer debuteertNAC verloor zondagmiddag op bezoek bij Feyenoord (4-2). Aanvalsleider Mitchell te Vrede was niet tevreden over de prestatie van zijn ploeg. ,,Op dit moment is het gewoon niet goed genoeg."

Aanvankelijk zag de spits, die tegen een voormalig werkgever speelde, het rooskleurig in. Voor de camera's van FOX Sports reageerde Te Vrede. ,,We begonnen 'oké' aan de wedstrijd. Ik had, voor zij scoorden, de 1-0 ook kunnen maken. We stonden goed en dat merkten we ook aan het publiek. De sfeer werd grimmig."

Vooral de korte fase waarin het duel door twee treffers uit handen werd gegeven, frustreerde Te Vrede. NAC was niet meer bij machten het initiatief te nemen. ,,Als zij twee keer scoren (na rust, red.), gaan ze tikken." Dat het beter moet, begrijpt de aanvaller. ,,Op dit moment is het niet goed genoeg. Daar kunnen we eerlijk over zijn.

Te Vrede kijkt uit naar de samenwerking met Robert Mühren, die nog niet zijn debuut maakte zondag. ,,Als hij speelt, heb je extra stootkracht. Het is een jongen die goals kan maken. Maar ik moet de andere jongens niet tekort doen. Paolo Fernandes en Luka Ilic hebben ook kwaliteiten. Het zijn behendige spelers. Dat zie je ook terug in de laatste goal, waarin Ilic me wegstuurt."

Van Leer debuteert

Benjamin van Leer kende een prima debuut, ondanks de vier tegendoelpunten. Desondanks stond de doelman na afloop balend voor de camera's. ,,4-2 verloren, meer hoef ik er niet over kwijt. We moeten herstellen, herpakken en door naar de volgende pot."

De goalie, die gehuurd wordt van Ajax, was blij dat hij weer eens mocht spelen in de eredivisie. ,,Blij dat dat bij deze mooie club kan. Voor mij was het lekker om weer minuten te maken, maar het resultaat is minder." Van Leer weet wat hij moet verwachten, in de kelder van de eredivisie. ,,Ik weet waar ik aan begonnen ben en heb er ervaring mee. We zeggen het woord (degradatievoetbal, red.) nog niet, maar we moeten realistisch blijven. Het is vechten voor ieder punt."