Talent Academy maakt NAC toekomstbestendig: ‘Van de kantine naar een eigen plek’

Met onder andere een krachthonk, medische ruimte, videoruimte en aparte werkkamers voor de trainers moet ‘NAC Talent Academy’ de Bredase club toekomstbestendig maken. ,,Een belangrijke stap om de opleiding verder te professionaliseren. Op deze manier kunnen we talenten beter faciliteren en ze laten geloven in het plan dat wij ze voorschotelen. Dat ze denken: Bij NAC zitten we goed”, zegt hoofd jeugdopleiding Eric Hellemons die content is met de nieuwe faciliteiten waar talenten, trainers en ouders op een plek samenklonteren.

Niet langer training de verschillende jeugdteams op verschillende plekken in de stad. Allemaal zijn vanaf heden te vinden bij Boeimeer waar de gehele NAC-jeugdopleiding is ondergebracht. ,,Dit verbindt. De units zijn hier heel belangrijk in: nog meer video-analyses en nog meer krachttraining vanuit maatwerk omzetten naar voetbalvormen, daar hebben we nu de ruimtes voor.”

Gudelj

Tot aan de inwijding van de verplaatsbare gebouwen (units, red.), mede geopend door voormalig Boeimeer en NAC-speler Nemanja Gudelj (de middenvelder is een jeugdproduct van NAC), gebeurde de krachttraining individueel en zonder toezicht, zegt Hellemons. ,,Wanneer een speler naar een sportschool gaat, kan hij doen en laten wat hij wil. Dat is niet functioneel, niet iedereen heeft bijvoorbeeld dezelfde spieropbouw. Omdat we nu de beschikking hebben over deze units kunnen wij de spelers dagelijks controleren en hertesten. Daarnaast kunnen trainers bij elkaar kruipen en praten over trainingsmethodieken. Dat is essentieel voor de ontwikkeling van het kader. En als het kader beter wordt, worden ook de spelers beter. Vroeger hadden we geen eigen plek en maakten we bij Boeimeer gebruik van de kantine, nu hebben we echt iets voor onszelf.”