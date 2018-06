Sydney van Hooijdonk tekent eerste profcontract bij NAC

Het gaat bijzonder snel met de 18-jarige Van Hooijdonk. Tot de zomer van 2016 speelde hij zijn wedstrijden nog bij de amateurs van Beek Vooruit. Na een eerste jaar van gewenning, schoot de jeugdige spits afgelopen seizoen uit zijn slof met over alle competities meegerekend 23 goals in 29 wedstrijden. Sydney van Hooijdonk had daarmee een groot aandeel in de promotie van het hoogste jeugdelftal van NAC.