Supportersoproep: ‘Laat spelers zien hoe groot NAC is’

De fanatieke supportersgroepering van NAC heeft op social media een open oproep geplaatst om vandaag vanaf 16.30 uur massaal op de route van Breda - Bosschenhoofd (A16 en A58) te gaan staan. Doel is om de spelers op alle mogelijke manieren te laten zien hoe groot hun club is.

Kaartjes vliegen in recordtempo over toonbank: nacompetitiefinale NAC - NEC ‘uitverkocht’

Nadat de selectie vrijdag op ongeveer vijftig kilometer van Emmen, waar het donderdag bleef slapen, een lichte uitloopsessie had om aansluitend naar huis te gaan, overnacht NAC vandaag in hotel De Reiskoffer in Bosschenhoofd. Dat gebeurde eerder al in voorbereiding op FC Volendam en FC Emmen in de twee vorige rondes van de play-offs. De finale morgen is de 42ste officiële wedstrijd die NAC seizoen speelt.