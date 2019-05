Supporterscollectief Nederland dwingt lagere toegangsprijzen af: uitwedstrijd NAC maximaal tien euro

video El Allouchi blij dat de ‘martelgang’ erop zit: ‘Wij hebben deze prachtige club veel tekort gedaan’

15 mei Mounir el Allouchi is opgelucht dat het seizoen voorbij is. ,,Het is een heel lang seizoen geweest. In dat opzicht ben ik wel blij dat die martelgang er nu op zit.”