Supportersacties rondom derby begonnen: Willem II-fans lachen om 'carnavalsvereniging NAC'

Met ludieke teksten als 'hoe dieper we zinken, hoe meer we drinken' en 'sportief op de laatste plaats, maar we drinken nooit ondermaat' wordt de draak gestoken met het imago van de NAC-supporter. 'Iedereen lacht om carnavalsvereniging NAC' valt te lezen op Tilbo.com. NAC - Willem II begint zondag om 12.15 uur.



Daarmee is de eerste tik uitgedeeld door Willem II-supporters. Vorig jaar waren het de fans van NAC die het startschot gaven door het viaduct over de A58 bij Tilburg de clubkleuren van NAC te geven. Ook het viaduct vlakbij Het Laar werd onder handen genomen.



Willem II-supporters namen wraak door de trechterman, een bekend kunstwerk langs de A27 bij Breda, rood-wit-blauw te verven. Ook gaven Tilburgers verschillende straten in Breda nieuwe namen als FranSolLaan, Kruikenpad en Tricolorespad.