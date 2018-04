Supporters zijn overtuigd: NAC handhaaft zich rechtstreeks in eredivisie

Iets minder dan elf maanden geleden promoveerde NAC naar de eredivisie. Dankzij een heroïsche nacompetitie, waarin NEC geliquideerd werd na voltreffers van Cyriel Dessers. Mensen vielen elkaar huilend in de armen, een volksfeest volgde. Inmiddels is de rentree op het hoogste niveau 32 wedstrijden onderweg. De promovendus imponeerde, gedicteerd door de huurlingen van Manchester City, bij vlagen met het attractieve veldspel. Desondanks sneed NAC zich in zicht van de haven enkele keren lelijk in de vingers. Door juist tegen directe concurrenten structureel te falen. Met als resultaat dat de ploeg nog altijd één zege nodig heeft om zich te verzekeren van rechtstreekse handhaving.

NAC koestert een veilige marge van drie punten op de naaste belagers. Daarnaast heeft de ploeg een aanmerkelijk beter doelsaldo, wat op de slotdag als extra punt kan fungeren. Het vertrouwen van de achterban in de ploeg van Vreven is nog altijd groot. Liefst 2282 mensen stemden op de poll: 'Gaat NAC zich rechtstreeks handhaven in de eredivisie?' Het overgrote deel, 1429 mensen, stemde op 'Ja'. Een score van 63 procent. Van de deelnemers die op de poll stemden zien er 833 mensen het nog misgaan voor de Bredanaars. Wat in zou houden dat NAC de play-offs in zou gaan.