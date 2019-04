‘Supporters zijn ook niet gek. Ze willen strijd zien, dat was niet aan de orde’

,,Het was heel erg slecht.” Ruud Brood. ,,Wij gaven zoveel ruimte weg. Het is dat Feyenoord niet nog meer druk zette, anders hadden we meer averij opgelopen. Hoewel dit al een debacle is.”

Druk vooruit zetten, dat was de bedoeling, analyseerde Brood na afloop van de 0-4-nederlaag tegen Feyenoord. ,,Als je druk wil zetten vanuit de as, dan moet de rest daarin mee. Dat gebeurde niet. Het is volledig mislukt. We zijn eigenlijk weggespeeld. Hadden totaal geen grip op de wedstrijd, pijnlijk om te zien. Feyenoord was te sterk en liet ons lopen. De eerste helft was niet goed.”

Tweede helft was NAC onmachtig. ,,Aan de bal heel erg matig en dan zie je de een na de ander omvallen. Pijnlijk om te zien, want we hadden best veel verwacht van deze wedstrijd. Dit was de slechtste onder mijn leiding. Iedereen heeft hierin gefaald, dit is ook mijn verantwoordelijkheid.”