Supporters verrassen NAC-selectie bij laatste training voor derby tegen aartsrivaal Willem II

‘El Allouchi en Ilic terug in de basis bij NAC’

19 oktober ,,Ik zoek het niet in excuses.” Mitchell van der Gaag wil zich in aanloop naar NAC - Willem II (zondag 12.15 uur) niet verschuilen achter de afwezigheid van het geblesseerde trio Gervane Kastaneer, Paolo Fernandes en Robert Mühren. ,,Ook dat hoort er nu eenmaal bij, we kunnen nog altijd voldoende mensen opstellen.”