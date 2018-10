‘Supporters op één lijn met NAC-trainer Van der Gaag’

Opvallend is dat de opstelling exact gelijk is aan de namen die trainer Mitchell van der Gaag naar alle waarschijnlijk het veld instuurt. Dat betekent onder meer dat Mounir El Allouchi terugkeert in het elftal. De middenvelder uit Etten-Leur start naar verwachting als valse linksbuiten, omdat Gervane Kastaneer ontbreekt vanwege een knieblessure. In de aanval zijn Mitchell Te Vrede en Mikhail Rosheuvel zekerheidjes, terwijl Sydney van Hooijdonk maar nét iets minder stemmen krijgt dan Giovanni Korte. Robert Mühren en Paolo Fernandes kwamen vanwege verschillende blessures niet in aanmerking.