Strijdend NAC ziet zege door de vingers glippen tegen De Graafschap

Een prachtig affiche, De Graafschap tegen NAC. In een sfeervol stadion ook; zowel de harde kern van de thuisclub als het bomvolle uitvak (volledig gehuld in het geel) maakte er een heet avondje van. Twee grote clubs, waarvan de thuisploeg bijzonder matig aan het seizoen is begonnen met slechts één zege in de voorgaande vijf wedstrijden. Daar tegenover staat een verdienstelijke seizoensstart van het vernieuwde NAC.

Trainer Robert Molenaar zag dan ook geen reden om wijzigingen door te voeren in zijn basiself. Hij zag zijn ploeg naarmate de eerste helft vorderde steeds sterker worden. Het leidde na een halfuur tot de grootste kans. Jort van der Sande stuurde met een fraaie lichaamsschijnbeweging zijn tegenstander het bos in en schoot in kansrijke positie naast.

Pareltje De Rooij

Daarvoor had NAC eigenlijk al een strafschop verdiend, toen Kaj de Rooij na een kwartier over de knie ging. Maar de rechtsbuiten verdiende nog voor rust veel groter applaus. Uit een voorzet van Fabio Di Michele Sanchez (Alexander Büttner ging volledig onder de bal door) zorgde hij voor de verdiende 0-1. Nadat hij bijna uitgleed, herstelde De Rooij zich en na een kapbeweging schilderde hij de bal met links in de verre hoek.

Een verdiende voorsprong bij rust. In de tweede helft golfde het op en neer. Aan de ene kant was Ody Velanas gevaarlijk. Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat De Graafschap dotten van kansen kreeg op de gelijkmaker. Het was aan de lat en aan Roy Kortsmit te danken dat het 0-1 bleef. De doelman was koel oog in oog met Giovanni Korte, maar oogstte vooral lof met zijn redding met de voet op een inzet van Basar Önal.

Strijden

Met Javier Vet (voor Ezechiel Banzuzi) en even later een vijfmansdefensie (Rowan Besselink, Danny Bakker en Moreno Rutten vielen in) wilde NAC strijdend de drie punten over de streep trekken, want het was De Graafschap dat in de tweede helft het meest aandrong. Dus moest het achterin dicht gemetseld worden.

Dat leek te gaan lukken, ware het niet dat invaller Danzell Gravenberch drie minuten voor tijd een voorzet snoeihard tegen de touwen schoot. Een verdiende gelijkmaker, 1-1. Zo leverde de Bredase vechtlust niet drie, maar slechts één punt op.

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen (82. Rutten), Mac Nulty, Velthuis, Di Michele Sanchez (82. Bakker); Agougil, Plat, Banzuzi (71. Vet); De Rooij (90. Marijnissen), Van der Sande, Velanas (82. Besselink).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.