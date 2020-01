Stokkers en Mashart uit beeld bij Weijs, Verschueren bloeit op en Dogan eerste spits

Stokkers

De aanvaller bleef tegen Helmond Sport en Jong AZ twee keer de hele wedstrijd op de bank. Dat Stokkers tijdens het Portugese trainingskamp in het oefenduel met FC Ferreiras als hangende rechtsbuiten werd gebruikt, was een teken aan de wand. Met FC Dordrecht erbij is Stokkers drie competitieduels op rij verstoken gebleven van speelminuten, die deed hij maandag wel op bij Jong NAC. Dat werpt de vraag op hoeveel toekomst Stokkers nog heeft in Breda.

Mashart

Dat rechtsback Pele van Anholt, in het bezit van een aflopend contract bovendien, tegen Jong AZ als linksback werd opgesteld als vervanger van de geblesseerde Javier Noblejas, geeft te denken. Dat uitgerekend zijn voormalig jeugdtrainer bij de onder 19 die beslissing nam, Willem Weijs, is veelzeggend. Jethro Mashart zal beseffen dat hij zijn verdedigende werk moet verbeteren om aanspraak te mogen maken op een terugkeer in het basiselftal.

Volledig scherm Mashart. © BSR Agency

Luka Ilic

Onder Ruud Brood, met wie de Serviër in de clinch lag, de laatste twee duels voor de winterstop gepasseerd, onder Weijs weer basisklant hangend aan de rechterkant. Luka Ilic is een zekerheidje voor de interim-trainer.

Verschueren

De aanvoerder is tot leven gewekt door Weijs en wordt niet meer misbruikt als rechtsback, maar gebruikt in zijn kracht. Als diepgaande middenvelder die grote ruimtes kan bestrijken met zijn loopvermogen kwam hij in scoringskans tegen Helmond Sport en trof hij zelfs tweemaal doel tegen Jong AZ. De opgebloeide Belg heeft het plezier teruggevonden en betaalt het vertrouwen terug met twee prima optredens na de winterstop.

Dogan

Momenteel gaat de waarnemend trainer honderd procent voor Huseyin Dogan. In het treffen met FC Dordrecht door Brood in de rust al gewisseld, in het nieuwe kalenderjaar telkens de negentig minuten volgemaakt. Met als gevolg dat clubtopscorer Sydney van Hooijdonk reserve blijft en genoegen moet nemen met invalbeurten van 11 en 19 minuten. In een systeem met één diepe spits geeft Weijs de voorkeur aan Dogan en is Van Hooijdonk na Mashart de tweede speler uit de eigen opleiding die naar het tweede plan is doorverwezen.