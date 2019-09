Stokkers baalt: ‘Net als tegen Volendam gooien we twee punten weg’

,,Het was een frustrerende avond. Normaal gesproken moeten we met 3-0 van het veld stappen als je de kansenverhouding ziet. We waren ongelukkig in de afwerking en hebben veel grote kansen gemist.” Finn Stokkers heeft er flink de pee in dat NAC in eigen huis op 0-0 is bleven steken tegen Jong FC Utrecht.

Waar ligt het aan?

,,Moeilijk te zeggen. We hebben heel de week op de training afgewerkt en toen vlogen ze er regelmatig in. Nu lukt het niet, moeilijk om de vinger erop te leggen. Het zit niet mee.”

Op het einde spelen jullie met vier spitsen.

,,Het is een beetje alles of niks voetbal omdat we willen scoren. Dan wordt het heel druk in de zestien en zijn er veel ruimtes op de flanken. Ik denk dat we dat niet optimaal benut hebben de laatste paar minuten. Een vrije trap gaat zelfs nog volledig de mist in. In tempo hebben we misschien een slechte wedstrijd gespeeld, maar voor de rest was het niet dramatisch. We hebben echt heel veel kansen gecreëerd. Wat ik zeg: we horen hier met 3-0 van het veld te stappen en dan is het alleen maar zonde als we dat niet doen.”

Voel je gaandeweg de wedstrijd dat het zo'n avond is waarop het domweg niet wil lukken?

,,Ik had er eigenlijk wel vertrouwen in dat we nog zouden scoren, omdat we veel kansen kregen. Hij moest gewoon een keer goed vallen, voor mij of voor iemand anders. Maar ja, dan doen we het niet goed in de afwerking.”

Boussaid staat op links, El Allouchi op tien en Luka Ilic op rechts. Hoe is dat voor jou als diepe spits?

,,We hebben verschillende opties: Filipovic of Luka Ilic op links, dan krijg je meer voorzetten. Nu weet je dat ze naar binnen willen komen en de een-twee gaan zoeken. Als spits moet ik mij dan ook anders positioneren en op andere momenten op de kansen wachten zoals met een rebound in plaats van de voorzetten. Daar moet ik rekening mee houden.”

In het oefenduel met ADO Den Haag vorige week speelden jullie in een systeem met twee spitsen. Waar het elftal behoefte aan?

,,Moeilijk om te zeggen. Het loopt bij beide goed, maar niet top. Met drie voorop ben ik echt de spits. Als we met twee spelen, wil de trainer dat we niet naast elkaar staan. Dan speel ik meer op tien dan in de spits, dat is het grootste verschil.”

Na de wedstrijd worden jullie op een fluitconcert getrakteerd. Hoe gaat een team daarmee om?

,,Het is niet leuk. Hoewel ik het kan begrijpen na een 0-0 tegen Jong Utrecht, het lag ook echt aan onszelf. Het is, wat ik al zei, ontzettend zonde en een hele frustrerende avond. Twee punten zijn weggegooid, net als tegen Volendam.”

