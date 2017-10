Stijn Vreven kijkt niet om in wrok: 'Ik ben ontzettend blij dat ze me ontslagen hebben'

BREDA - NAC oefent donderdagmiddag in het eigen stadion tegen Waasland-Beveren. Tegen de club dus die Stijn Vreven een jaar geleden de laan uitstuurde. Een oefenwedstrijd spelen tegen de club die je heeft ontslagen. Hoe voelt dat? ,,Ik lig er niet wakker van”, zegt Stijn Vreven als hem die vraag wordt voorgelegd. ,,Waarom zou ik?”, voegt hij er niet begrijpend aan toe. ,,Of het mijn oude club is of niet. Dat maakt toch niet uit.”

Wel als het op 28 oktober 2016 een pijnlijk afscheid is geweest. Was het dat? ,,Ik zeg je uit het hart dat ik juist ontzettend blij ben dat ze me er ontslagen hebben”, klinkt het dan. ,,Anders was ik hier nooit terechtgekomen. Soms is het leven een aaneenschakeling van toevalligheden. Bij mij is dat zeker zo. Zonder dat ontslag, had ik nooit de kans gekregen om naar NAC te komen. Dan zat ik nu ook niet in de eredivisie.”

Om er maar mee aan te geven dat alle heisa rond zijn ontslag bij Waasland-Beveren al weer lang vergeten is. Destijds was hij er bezig aan zijn tweede seizoen. Net als bij NAC nu bleven de punten wat achter bij wat het team in huis had. Er was het beeld dat Vreven het lange tijd zwalkende Waasland-Beveren weer aardig op de rails aan het zetten was. Waarom dan toch dat ontslag? ,,Puur de resultaten”, weet Michael Vergauwen, voetbalverslaggever van Het Laatste Nieuws. Hij schetst het beeld van een fusieclub (SK Beveren en Red Star Waasland) die al vijf jaar tegen de degradatie had lopen voetballen. ,,Dan zit de schrik er na drie nederlagen al snel in. Ook al is het nog maar oktober.”

Het wrange was voorzitter Dirk Huyck in die dagen vierkant achter zijn trainer stond. ,,Ik dat sta ik nog steeds”, zegt de preses. ,,Veel mensen in de Raad van Bestuur zagen het echter anders.” Vergauwen noemt het ‘paniekvoetbal’ van de Raad van Bestuur. ,,Ach, met zoveel mensen is het lastig om tot een goed gefundeerd oordeel voor de langere termijn te komen”, maakt Huyck ervan.

Huyck kan vanmiddag niet aanwezig zijn in Breda. ,,Jammer genoeg. Ik had Stijn graag nog een keer de hand geschud. Ik heb altijd een supergoede relatie gehad met hem. Hij was mijn eerste trainer. Menselijk is er na dat ontslag ook niks gebroken tussen ons. Na de 1-4-zege op NEC was ik de eerste die hem heeft gefeliciteerd.”