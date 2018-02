Stijn Vreven kan leven met gelijk spel (en de afgekeurde goal): 'Wij kregen de betere kansen'

Teruggekeerde Bertrams redt voor NAC het ene punt dat er te halen viel: 0-0

16:22 Met twee dikke vraagtekens op zak reisden honderden veelal als Dalton Brothers verkleedde carnavalsvierders naar Rotterdam. Wie zou er op Woudenstein namens NAC onder de lat staan in het duel met Excelsior. En zou NAC eindelijk in staat zijn om via een opbeurend serietje van twee gewonnen wedstrijden afstand te nemen van de onderste regionen.