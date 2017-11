Stijn Vreven is onnavolgbaar in wat hij doet

Iedereen in het stadion ziet dat op de punt van het strafschopgebied een speler met een zwart-wit gestreept shirt staat. Moederziel alleen. Omwille van een door de technische staf uitgedokterde tactiek wordt hij vrijgelaten. NAC doet niet aan mandekking. Dus krijgt een Heraclied een vrijgeleide om zonder enige weerstand een corner met de binnenkant van zijn voet achter een falende doelman te schieten. Voor de zevende keer op rij blijft NAC zonder overwinning, na een 2-1 verlies bij Heracles. Hoe vervelend ook: daar is de trainer verantwoordelijk voor.

Volledig scherm Birighitti, enorm teleurgesteld na afloop. © ANP Pro Shots Stijn Vreven blijft krampachtig vasthouden aan een stuntelige doelman die de club structureel punten kost. Opzichtige flaters heeft Mark Birighitti niet gemaakt, maar bij de Australiër heb je altijd het idee dat hij meer kan doen. Tegen Roda JC verkijkt hij zich op een vrije trap, in Almelo reageert hij halfslachtig bij de twee goals. Hij is geen pun­tenpakker. Zijn onzekerheid heeft zijn weerslag op het hele elftal. Alleen Vreven weet waarom Birighitti en niet Nigel Bertrams onder lat staat. Intern zijn er genoeg twijfels over die keuze.

Gotspe

Vreven is bij vlagen onnavolgbaar. Hij slachtoffert zijn aanvoerder Pablo Marí. Terecht, want de centrale verdediger verdedigt niet. Verrassend genoeg blijft het daarbij.

Het publiek een speler als Paolo Fernandes onthouden, is een gotspe en doet denken aan het tijdelijk passeren van Cyriel Dessers vorig seizoen ten faveure van Jari Oosterwijk. Vreven verdedigde die keuze door te stellen dat hij van een spits meer verlangt dan goals. We weten hoe het is afgelopen: Dessers schoot NAC naar de eredivisie en verdiende een transfer naar FC Utrecht, Oosterwijk speelt nu in de derde divisie.

Met Dessers’ opvolger Thierry Ambrose voel je vooral medelijden. Hij wordt nooit in stelling gebracht en die ene keer dat hij wél in een kansrijke positie komt, levert Giovanni Korte een te harde voorzet af en loopt Rai Vloet hem vervolgens van de sokken.

Volledig scherm Thierry Ambrose wordt zelden in stelling gebracht. © Pro Shots

Ongelijk

In Almelo bewijst diezelfde Vloet het ongelijk van zijn trainer. Een weinig dynamische rechtspoot op links, omwille van een open linkerkant – dat werkt niet. Dat bewees linksback Jose Angeliño, die een van richting veranderd schot zag binnenvallen, nadat hij over die bal heen denderde en kansloos was tegen de 0-1. Als je Vloet opstelt, doe je dat in de as van het veld, anders heeft het geen zin.

Op rechts blijft Vreven halsstarrig vertrouwen houden in Korte. Tactische discipline, omschakelen, meeverdedigen: Kor­te kan dat volgens Vreven beter dan Fernandes. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wat je met een bal kan. Een vrije geest als Fernandes kan wedstrijden voor je winnen, Korte niet. Dat is geen verwijt, dat is een constatering. De Spaanse linkspoot is een genot voor het oog en kan met zijn passeer- en schijnbewegingen een wedstrijd openbreken. Je zou Vreven willen smeken Fernandes zondag tegen Excelsior in de basis te laten starten.

Quote Je zou Vreven bijna willen smeken Fernandes zondag tegen Excelsior in de basis te laten beginnen.

Corner

De corner tegen dan: een wekelijks terugkerende rubriek inmiddels. De beslissende 2-1 van Heracles is de zevende keer in dertien duels dat een tegenstander scoort uit een hoekschop. Voor de tweede keer de 2-1, vier keer betrof het de 1-0. Geen team dat zo veel doelpunten incasseert uit een corner als NAC. Terwijl het geen hogere wiskunde is: iedereen pakt een man en maakt het hem zo moeilijk mogelijk.

Vreven rept na afloop over de intensiteit van verdedigen bij standaardsituaties. Verder zegt hij ‘voldoende aanknopingspunten’ te hebben gezien in de tweede helft en dat ‘de punten vroeg of laat gaan komen’. Voorafgaand aan Heracles haalde hij een ander stokpaardje van stal: iets over ‘vallen en weer opstaan’.

In het iedere week verkondigen van dezelfde boodschap schuilt in zekere zin ook de tragiek. Durf, lef, passie, mentaliteit, inzet: het zijn holle frasen die elke dag aan gewicht verliezen, en zijn door het vele gebruik ervan aan inflatie onderhevig. Beter richt de NAC-coach zich op het herinrichten van zijn stuurloze elftal, om erger te voorkomen.