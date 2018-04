Stijn Vreven: 'Ik ben niet bang dat we zondag aan de stress ten onder gaan'

Het was na de eerdere nederlaag tegen Willem II een volgende tik waar het jeugdige elftal in deze cruciale fase van de competitie overheen moet zien te komen. Hoe hij de groep daarbij kan helpen? Vreven haalt de schouders op en wijst op de grilligheid in de prestatiecurve van zijn elftal. ,,Het gemakkelijke en tegelijkertijd moeilijke bij deze groep is dat ze heel goed kan omgaan met zware teleurstellingen en daarna gewoon weer verder gaat met het behalen van successen. Deze jongens zijn heel chill en kunnen goed relativeren. Soms te veel Dat is ook soms een positief iets en soms negatief. Deze groep is er een van vallen en opstaan. En dan vooral één van opstaan. Ik ben in ieder geval niet bang dat we zondag aan de stress ten onder gaan."

Vreven spreekt wel een 'dunne balans' als het gaat om de manier waarop hij zijn elftal de afgelopen anderhalve week heeft voorbereid op de wedstrijd tegen Heerenveen. ,,Na Sparta hebben we weer een analyse gemaakt van wat we goed en slecht hebben gedaan. In wezen is dat niet meer relevant. Ik hoef ze ook niet meer te wijzen op het belang van de wedstrijd. Iedereen weet dat wij ons zondag kunnen redden. Ik moet er voor waken dat ik ze niet te veel motiveer. Zoals thuis tegen Willem II is gebeurd. We moeten niet met te veel stress het veld opstappen. Ik heb ze gezegd dat na afloop alle negativiteit voor mij is en dat alle positiviteit voor hen is. Zo probeer ik ervoor te zorgen dat ze zich focussen op de dingen die ze moeten doen."

Dat Sparta vorige week veel meer uitstraalde voor lijfsbehoud te knokken, is volgens Vreven een vertekend en oneerlijk beeld. ,,Ik denk dat het voor andere ploegen net iets makkelijker is om degradatie- of mentaliteitsvoetbal te spelen. Wij moeten het hebben van voetballend vermogen. Dat is een heel ander iets. Dan lijkt het dat wij niet knokken of niet willen, maar dat is niet. Het verschil zit hem in de manier van spelen. Daarmee kregen we bij Sparta trouwens ook de kans om te winnen. Alleen hebben we de kansen en de punten laten liggen en deed Sparta dat niet."

Vreven zegt voor zondag dan ook niet te tornen aan de manier waarop NAC gaat spelen. ,,Daarmee hebben we ook onze punten gepakt." Alleen de invulling van de opstelling blijft nog even een vraagteken. Arno Verschueren is weer fit en Karol Mets is terug van een schorsing. Hun plaatsen werden tegen Sparta ingenomen door Gianluca Nijholt en Menno Koch. Sadiq Umar is een vraagteken. De Nigeriaan blijft last houden van zijn scheenbeen.

Heerenveen

Een ding weet Vreven wel zeker: NAC zal een zware dobber krijgen aan Heerenveen. ,,Het is een heel goede ploeg. Ik had gedacht dat ze na het uitvallen van Schaars een tikje zou krijgen omdat de leider weg viel. Maar dat is absoluut niet het geval. Ze hebben zijn verlies op een voetballende manier ingevuld. Heerenveen speelt ook een beetje op de manier zoals wij dat doen: goed positiespel, dominant, met veel spelers tussen de linies en met veel mensen aan de binnenkant."