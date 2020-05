Stijn Vreven, de man met twee persoonlijkheden

Cyriel Dessers herinnert zich nog als de dag van gisteren hoe zijn eerste ontmoeting was met Stijn Vreven. De Belg was in 2017 net aangesteld als trainer bij NAC en stelde zich voor aan de spelersgroep. ,,Ik ben Stijn Vreven, ex-voetballer van x en y... Ik woon in Hasselt. Ik heb een dochter. En als ik erachter kom dat een van jullie haar een berichtje stuurt dan zal het je beste dag niet zijn”, vertelt de voormalig NAC-spits, het afgelopen seizoen topscorer van de eredivisie in dienst van Heracles, lachend.