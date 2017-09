Stijn Vreven blijft achter met ‘mixed feelings’

Nadat hij collega John van den Brom had gefeliciteerd met diens zege, zei Vreven met ‘mixed feelings’ terug te kijken op de wedstrijd. ,,Ik had gedacht dat we het vandaag heel moeilijk zouden krijgen omdat ik AZ een van de best voetballende ploegen van de eredivisie vind. Toch was de wedstrijd met name voor rust redelijk in balans. Ik was ook erg tevreden met die eerste helft”, zei de Belg.