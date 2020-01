Stichting Vak G stapt uit Clubraad: ‘NAC geen schim meer van wat het was’

In een statement verklaart Stichting Vak G de onvrede. ,,NAC is inmiddels totaal vervreemd geraakt van haar achterban en dat is ook geen wonder met een verdwaalde Fries (algemeen directeur Luus Eisenga, red.) en onzichtbare Belg (technisch directeur Tom Van Den Abbeele, red.) aan het roer. Om over alle aandeelhouders nog maar te zwijgen. En dan LA nog.. de man die met SV’s strooit alsof het zoete broodjes zijn. NAC is NAC niet meer. Wij willen onze club terug en dat gaan we niet bereiken via de CR.”