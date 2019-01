Sterke invalbeurt Kastaneer maakt nieuwe spits NAC minder urgent

Versterking nummer vier is gearriveerd in Breda en staat vandaag voor het eerst op het trainingsveld in Zundert. De Australische linksback Alex Gersbach kan (21) vrijdag in de degradatiekraker met De Graafschap meteen aan de bak, mits trainer Mitchell van der Gaag het aandurft om hem op te stellen. Vrijdag werd Gersbach met Australië door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeschakeld in de kwartfinale van de Azië Cup, waardoor hij eindelijk op het vliegtuig naar Nederland kon stappen. De verdediger, die overkomt van Rosenborg BK en voor tweeënhalf jaar heeft getekend, kreeg op de Azië Cup overigens geen speeltijd.