Sterk NAC wint oefenduel van OFI Kreta en ontdekt nieuwe rechtsbuiten

Met samenvatting NAC wint oefenduel van OFI Kreta, Matthew Garbett scoort tweemaal

In Delden, waar NAC een trainingskamp heeft opgeslagen, oefenen de Brabanders dinsdagmiddag tegen de Griekse subtopper OFI Kreta. De oefenwedstrijd is hier dinsdagmiddag 25 juli live te volgen. Het duel begint om 15.00 uur en het commentaar is van René Treur.