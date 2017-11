Stelling: De 0-8 is de schuld van Stijn Vreven

Historische afstraffing grootste thuisnederlaag ooit voor NAC

19 november Voor de oudere NAC-supporters moet de 0-8 pandoering als een déjà-vu hebben aangevoeld. De grootste thuisnederlaag uit de geschiedenis deed in veel denken aan de 1-7 tegen Ajax op 26 augustus 1978 aan de Beatrixstraat. Ook toen was de ruststand 0-5. NAC eindigde dat seizoen overigens gewoon keurig in de middenmoot als tiende.