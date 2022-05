Steijn zegt nu wel aangifte te doen van bedreigingen: ‘Er is heel veel contact geweest met de veiligheid binnen NAC’

Dinsdagavond was Steijn, omringd door een flinke groep supporters en sponsoren van ADO Den Haag, een van de bijna 17.000 aanwezigen in het Rat Verlegh Stadion. ,,Er is heel veel gebeurd en er is vandaag (woensdag) heel veel contact geweest met de veiligheid binnen NAC. Het feit dat ik als oud-trainer en oud-speler niet eens op een veilige manier mijn oud-ploeggenoten en oud-stafleden een hand kan geven. Dan moeten we goed nadenken of dat de normale gang van zaken is.”