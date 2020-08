Steijn wil doelen NAC nog niet bijstellen: ‘Maar we weten dat er kwaliteit bij moet’

,,Ik maak me geen zorgen", geeft de kalme Steijn zaterdagmiddag na de onderlinge trainingspartij van zijn ploeg (1-0) aan. ,,Maar het is een feit dat je al lang aan het wachten bent voor je een aantal spelers binnen hebt kunnen halen. Afgelopen week waren we dicht bij twee spelers, maar die kozen op het laatste moment voor andere clubs. Het schiet nog niet op.”

,,We weten allemaal dat er kwaliteit bij moet", vervolgt de oefenmeester. ,,Laat ik zo zeggen: het zit nog niet mee. We blijven rustig onder het hele verhaal en zijn op de achtergrond hard bezig. Het moeten ook wel echt kwaliteitsspelers zijn.”

Of NAC klaar is om de strijd om promotie naar de eredivisie met clubs als Cambuur, De Graafschap en FC Volendam aan te gaan, durft de trainer nog niet te zeggen. ,,Pas als de transfermarkt gesloten is, kan je een goed beeld schetsen. Dan kan je de balans opmaken en zeggen of je mee gaat spelen om de prijzen.”

Buffonge kan Steijn bekoren, Runderkamp als breedteversterking

In Darren Raekwon McIntosh-Buffonge - voetbalnaam DJ - ziet Steijn veel potentie. De linksbenige aanvaller werd afgelopen week gecontracteerd en maakte zaterdag zijn officieuze debuut voor de Parel van het Zuiden. ,,Hij kan een doelpunt maken, heeft een actie, is snel en heel vaardig. Hij heeft nog tijd nodig, maar als Buffonge helemaal fit is, denk ik dat het een absolute aanwinst is.”

Volendammer Nick Runderkamp is momenteel op proef bij Bredanaars. De middenvelder kan, mits hij Steijn overtuigt van zijn kunnen, een welkome aanvulling op het spelersmateriaal van de oefenmeester zijn. ,,Hij is gekomen om ons in de breedte te versterken. We missen linksbenige middenvelders. We gaan kijken of Runderkamp de spelers is die we nodig hebben, maar daar heb ik nog wat tijd voor nodig.”

