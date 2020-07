Steijn van start met NAC: ‘Er valt veel te winnen’

De zongebruinde Maurice Steijn, de dag ervoor teruggevlogen vanaf Ibiza, is gestoken in een lichtblauw hemd, een trendy witte pantalon zonder riem en witgrijze sneakers. Naast de gebruikelijke beschouwingen dat NAC voor promotie hoort te gaan, structureel in de eredivisie moet uitkomen, rust in de tent een groot goed is, de club sinds zijn jaren als speler in Breda (1999-2002) in het hart zit en dat hij staat te springen om te beginnen, zoomen we met de Haagse coach in aan de hand van drie thema's. Zijn voormalige trainer Henk ten Cate, de huidige spelersgroep van NAC en goede vriend Jeffrey van As, die technisch directeur van Roda JC is.